Александр Шмурнов: ситуация с переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ» — уникальная

Спортивный журналист и комментатор, эксперт по французскому футболу Александр Шмурнов оценил переход российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ситуация с переходом Сафонова в «ПСЖ» уникальная. Я не помню, чтобы приходил вратарь приблизительно равный тому, кто есть. То есть и не на первый номер, когда купили звезду, но и не на явного запасного. А что касается жизни, «ПСЖ» — очень устроенная команда, там всё отлажено с точки зрения тренировок, очень хорошая атмосфера. Луис Энрике бывает не очень позитивен с журналистами, но в команде у него очень хороший авторитет и нормальные отношения. У «ПСЖ» есть проблема — агенты, которые вокруг клуба существуют. У каждого большого футболиста — Неймара, Мбаппе, Доннаруммы, Хакими и прочих — обязательно бывают проблемы с клубом из-за агентов. А насколько я знаю, Сафонов не пользуется услугами агентов. В этом и была определённая фишка «Краснодара», который не хотел продавать Матвея и остальных при посредничестве агентов. Если Матвей станет клубным игроком, которого в основном ведёт клуб, то это для него будет большим плюсом.

Париж — город, который располагает к беззаботному отдыху, но, насколько знаю, за последние несколько лет, даже когда там играл Златан, футболисты особо этим не грешили. Думаю, со спортивной точки зрения это отличный переход», — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе Сафонова в «ПСЖ» было официально объявлено вчера, 14 июня.