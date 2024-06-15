Шмурнов: не удивлюсь, если Сафонов сыграет за «ПСЖ» в первых матчах Лиги 1 в новом сезоне

Спортивный журналист и эксперт по французскому футболу Александр Шмурнов высказался о возможном игровом времени российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Вчера, 14 июня, парижский клуб официально объявил о переходе 25-летнего вратаря в команду.

«Мне кажется, Сафонов будет играть в «ПСЖ». Во-первых, у Доннаруммы сейчас очень непростые отношения с руководством. Может быть, с тренером получше, но были разговоры, что они ищут вратарей ему на замену. Значит, что оба получат шанс в начале сезона. На мой взгляд, Доннарумма слабо провёл прошлый сезон, поэтому не удивлюсь, если Матвей сыграет в чемпионате в первых нескольких матчах сезона», — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Сафонов провёл 30 матчей, из которых 11 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 27 мячей.

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