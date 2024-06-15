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Шакири: мы не можем недооценивать сборную Венгрии

Шакири: мы не можем недооценивать сборную Венгрии
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Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Евро с национальной командой Венгрии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что наша команда добилась большого прогресса. Мы выступаем всё лучше с каждым турниром, качество игры становится намного лучше. Опыт, который мы приобретаем, также очень важен. Против нас сложно играть как против команды. Мы отлично играем в атаке. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. Мы способны победить кого угодно.

Я не думаю, что мы можем недооценивать сборную Венгрии. Это отличная команда, которая очень усердно работает как единый коллектив. Она прогрессировала, в её составе играют отличные футболисты. Это будет тяжёлая игра, и нам надо, чтобы удача была на нашей стороне, чтобы обыграть их», — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра группового этапа чемпионата Европы – 2024 в Германии между сборными Венгрии и Швейцарии пройдёт сегодня, 15 июня. Встреча начнётся в 16:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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