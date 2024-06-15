Два статусных игрока «Юнайтед» были недовольны стилем управления тен Хага — The Athletic

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро и бывший центральный защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан были недовольны стилем управления главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Варан, Каземиро, а также некоторые другие игроки команды считали, что нидерландский специалист перегружает их информацией, а его «микроменеджмент» оказал негативное влияние на индивидуальные показатели футболистов.

Подчёркивается, что Варан и Каземиро рассказывали партнёрам по команде, что в период их игры в Испании им предоставляли больше свободы и они не сталкивались с такими нагрузками.

Напомним, Варан принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона. Контракт Каземиро с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.