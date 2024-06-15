Ванья Дркушич рассказал, кого считает главной звездой в сборной Словении

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич ответил на вопрос, кто является главной звездой сборной Словении.
«Облак, так как Ян капитан нашей команды. Он уже на протяжении нескольких лет играет на топ-уровне за «Атлетико». Шешко очень хорошо играл в этом сезоне в Бундеслиге, он талантливый и качественный игрок», — приводит слова Дркушича Metaratings.
В минувшем сезоне Облак провёл 54 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 68 мячей.
Облак перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 16 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 31-летнего голкипера в € 28 млн.
Чемпионат Европы – 2024 в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Словении сыграет в группе С со сборными Дании, Англии и Сербии.