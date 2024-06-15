Тренер сборной Венгрии Росси: в игре со Швейцарией нам нужно быть командой

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Швейцарии.

«У сборной Швейцарии много сильных сторон. Она очень надёжна в защите, сильна в полузащите и качественно играет впереди. Нам нужно уделять внимание команде в целом, и нам нужно играть как команда. Есть ли у меня проблемы с выбором состава? Нет, нисколько.

Я думаю, что в современном футболе способность вратаря играть ногами очень важна. Чтобы быть игроками высокого уровня, и вратари, и защитники должны уметь это делать, но они также должны выполнять свою работу, которая заключается в защите и блокировании ударов», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра группового этапа чемпионата Европы – 2024 в Германии между сборными Венгрии и Швейцарии пройдёт сегодня, 15 июня. Встреча начнётся в 16:00 мск.