Гюндоган рассказал о своём состоянии после сильного удара по ноге в матче открытия Евро

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился тем, как он себя чувствует после матча открытия Евро-2024 с Шотландией (5:1), где в конце второго тайма защитник шотландской национальной команды Райан Портеус нанёс немецкому футболисту сильный удар по ноге, после чего получил прямую красную карточку.

«С лодыжкой всё в порядке, ничего серьёзного. Всего один сильный удар», — приводит слова Гюндогана Sport.es.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии, которые также представлены в этом квартете, проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.