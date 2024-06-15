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Гюндоган рассказал о своём состоянии после сильного удара по ноге в матче открытия Евро

Гюндоган рассказал о своём состоянии после сильного удара по ноге в матче открытия Евро
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Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился тем, как он себя чувствует после матча открытия Евро-2024 с Шотландией (5:1), где в конце второго тайма защитник шотландской национальной команды Райан Портеус нанёс немецкому футболисту сильный удар по ноге, после чего получил прямую красную карточку.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«С лодыжкой всё в порядке, ничего серьёзного. Всего один сильный удар», — приводит слова Гюндогана Sport.es.

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии, которые также представлены в этом квартете, проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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