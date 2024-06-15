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«Марсель» заплатит «Брайтону» € 6 млн в качестве компенсации за переход Де Дзерби — Романо

«Марсель» заплатит «Брайтону» € 6 млн в качестве компенсации за переход Де Дзерби — Романо
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Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы стать новым рулевым «Марселя», информирует журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, французский клуб практически согласовал сумму компенсации, которую заплатит «Брайтону» за переход тренера — она составит € 6 млн. С самим Де Дзерби должно быть подписано трёхлетнее соглашение. Назначение итальянца на пост главного тренера «Марселя» является вопросом времени.

Напомним, 18 мая Роберто Де Дзерби и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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