Александр Шмурнов: Сафонов играет ногами гораздо увереннее Доннаруммы

Российский футбольный комментатор Александр Шмурнов сравнил российского голкипера Матвея Сафонова с основным вратарём «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма очень разные вратари: Джанлуиджи довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствие Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря. «ПСЖ» и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких «привозов». Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы. Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер с его запасным, когда всё понятно: запасной есть запасной. А здесь у Матвея есть шанс стать первым вратарём в жёсткой конкуренции», — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.