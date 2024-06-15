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В «Барселоне» довольны тем, что Флик не требует большого количества трансферов — Relevo

Руководство «Барселоны» довольно тем, что новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не требует большого количества новых подписаний, понимая экономическое положение сине-гранатовых. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, немецкий специалист ожидает, что нынешним летом каталонский клуб приобретёт максимум двух или трёх новых игроков.

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Подчёркивается, что Флик также посетил базу «Барселоны», где познакомился с некоторыми сотрудниками клуба, у которых сложилось о нём положительное впечатление.

Напомним, ранее появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить бывшего главного тренера сине-гранатовых Хави, поскольку он хотел существенных изменений в составе.

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