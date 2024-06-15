Италия — Албания: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Италии и Албании.

Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Также вы можете увидеть игру, оформив подписку Okko.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.