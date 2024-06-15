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Радимов высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Радимов высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что российский голкипер Матвей Сафонов получит игровое время в «ПСЖ».

«Своё игровое время он получит. Как он им распорядится, будем смотреть. «ПСЖ» покупает за € 20 млн очень хорошего вратаря, а дальше уже будет играть тот, кто выиграет конкуренцию», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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