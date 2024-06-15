Испания — Хорватия: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024, где в квартете B встретятся сборные Испании и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Испании и Хорватии.

Всего матчей между Испанией и Хорватией: 10.

Побед Испании: 5.

Побед Хорватии: 3.

Ничьих: 2.

Разница забитых голов — 20:12 в пользу Испании.

Матч Испания — Хорватия можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч сегодня, 15 июня, в 22:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд: