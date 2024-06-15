Источник: защитник «Крыльев Советов» близок к переходу в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, на данный момент сторонами обсуждаются детали контракта. При этом Леон Классен может покинуть московский клуб – вероятнее всего, игрок отправится в аренду.

Напомним, Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

Ранее стало известно, где красно-белые проведут сборы перед новым сезоном РПЛ.