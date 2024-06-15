Самошников: я ничего не должен бывшему агенту, он сфабриковал договор

Крайний защитник «Локомотива» Илья Самошников высказался о решении комитета РФС по делу его бывшего агента Евгения Моисеева. Ранее комитет РФС по статусу игроков удовлетворил жалобу агента Моисеева и оштрафовал Самошникова за нарушение условий агентского договора.

«У меня был договор, заключённый с агентом Моисеевым в 2021 году на два года. В марте 2023-го срок соглашения истёк. Я не стал продолжать с ним сотрудничество, в апреле заключил договор с другим посредником, после чего подписал контракт с «Локомотивом». Затем выяснилось, что в Комиссии по работе с посредниками зарегистрирован новый договор с моим старым агентом ещё на два года, датированный 2023 годом. Все данные вписаны ручкой. Я никаких новых договоров с Моисеевым не подписывал. Возможно, у него остались какие-то заполненные формы с моей подписью, куда он просто вписал новые данные.

Мы пошли в Палату по разрешению споров с требованием признать этот договор недействительным. Проводилась экспертиза, но ни по одному вопросу эксперт однозначных выводов не дал. Мы выиграли дело, Палата признала договор незаключённым. Сторона Моисеева подала апелляцию в Комитет по статусу игроков, который вынес противоположное решение. После того как мы подали заявление об оспаривании договора, сторона Моисеева подала встречное требование за нарушение условий эксклюзивности о взыскании штрафа с меня в размере € 250 тыс. В итоге мои требования были полностью отклонены и наложен штраф.

Считаю это решение крайне резонансным, потому что, по сути, по сфабрикованному документу мой бывший агент может получить большие деньги. При этом в Палате процесс тянулся порядка восьми месяцев, но Комитет рассмотрел вопрос очень быстро. Изначально их настрой был таким — договор заключён, вопрос только в последствиях. Считаю, что я ничего своему бывшему агенту не должен, это из ряда вон выходящая ситуация», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».