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Капитан «Барселоны» Роберто может перейти в другой каталонский клуб — Mundo Deportivo

Капитан «Барселоны» Роберто может перейти в другой каталонский клуб — Mundo Deportivo
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Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто может стать игроком каталонской «Жироны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент 32-летний футболист ждёт решения о своём будущем от руководства сине-гранатовых, которое будет зависеть от финансового положения «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что Роберто также интересуются «Севилья» и «Валенсия».

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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