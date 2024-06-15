Александр Шмурнов сравнил трансферы Аршавина в «Арсенал» и Сафонова в «ПСЖ»

Известный российский футбольный комментатор Александр Шмурнов сравнил трансферы нападающего Андрея Аршавина в «Арсенал» и голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ»

— Трансфер Аршавина в «Арсенал» по значимости сопоставим с переходом Сафонова в «ПСЖ?

— Нет. Тот же Овчинников уезжал. Тут надо говорить о вратарях, потому что они не такие, как все, имеют другой статус. Аршавин уезжал в «Арсенал» звездой только что прошедшего большого турнира. Андрей переходил в клуб с другим весом, а «ПСЖ» сейчас несколько более легковесная фигура в Европе, чем «Арсенал» 2008 года. При всей любви и уважении «ПСЖ» становится командой второго ряда фаворитов, потому что у них перестройка под незвёздную модель. Да, Париж — это круто. После 2008 года никто из России не уезжал с таким ожиданием чуда. Тогда трансфер Аршавина был естественным подъёмом интереса к российскому футболу, сейчас ничего подобного нет — российский футбол мало кого интересует в Европе. И каждая отдельная судьба тех, кто уезжает, например, Захаряна или того же Сафонова, это очень маленький по европейским меркам камешек.

«ПСЖ» не был в шоке от отсутствия вратаря, конечно, искал его, но в клубе не знали о Сафонове до тех пор, пока близкому агенту к «ПСЖ» не подсказали. За Аршавиным была охота, а трансфер Сафонова — один из. Но этот трансфер — счастливый для российского футбола, потому что сейчас, кто может уехать, должны это делать, чтобы попробовать себя в более конкурентоспособной футбольной среде и сделать свою жизнь и карьеру ярче.

Матвей, подписав контракт на пять лет, по сути обеспечивает всю свою карьеру. Я очень хочу, чтобы он сейчас заиграл, обошёл Доннарумму. Только кубковых турниров будет мало, если вратари на равных, то должны одинаково играть в чемпионате. Может быть, пять матчей — один, пять — другой, до провала. Не знаю, как всё сложится, но это будет самое интересное, даже вне зависимости российский вратарь конкурирует или нет, — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.