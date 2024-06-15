Мусаев: для меня уход Сафонова из «Краснодара» — большая потеря

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал трансфер вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Мы гордимся Матвеем, тем, что наш воспитанник перешёл в один из сильнейших клубов Европы. Особенно ценно, что он у нас с первого класса, прошёл все ступени — школу, академию, молодёжную команду, сборную, основной состав в клубе, сыграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, уже долгое время является капитаном команды. Матвей всегда был предан «Краснодару», у него никогда не было агента, подписывал контракты сам, и клуб был к нему максимально уважителен, создавал все условия для прогресса и роста, игрок также правильно относился к клубу.

В итоге, когда пришло предложение из «ПСЖ», клуб пошёл навстречу и сделал всё, чтобы трансфер прошёл максимально хорошо для футболиста. Хотя для меня как для главного тренера уход Сафонова — большая потеря, ведь Матвей был лучшим вратарём чемпионата, капитаном и просто хорошим человеком, которого знаю с его детства. Но это футбольная жизнь. Сегодня мы только рады за Сафонова. Он будет играть в Лиге чемпионов и бороться за самый высокий трофей в европейском футболе», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

14 июня 2024 года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер в общей сложности провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.