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Вирц забил второй по скорости гол в матче открытия Евро

Вирц забил второй по скорости гол в матче открытия Евро
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Гол на 10-й минуте атакующего полузащитника сборной Германии Флориана Вирца в ворота Шотландии, который он забил в матче открытия Евро-2024 (5:1), стал вторым по скорости в дебютной встрече на чемпионатах Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Первый по скорости гол в матче открытия чемпионата Европы забил бывший центральный полузащитник сборной Греции Георгиос Карагунис в игре с португальский национальной командой на Евро-2004.

Напомним, после гола Вирца на 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый. На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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