Вирц забил второй по скорости гол в матче открытия Евро

Гол на 10-й минуте атакующего полузащитника сборной Германии Флориана Вирца в ворота Шотландии, который он забил в матче открытия Евро-2024 (5:1), стал вторым по скорости в дебютной встрече на чемпионатах Европы.

Первый по скорости гол в матче открытия чемпионата Европы забил бывший центральный полузащитник сборной Греции Георгиос Карагунис в игре с португальский национальной командой на Евро-2004.

Напомним, после гола Вирца на 19-й минуте хавбек немецкой национальной команды Джамал Мусиала укрепил её преимущество. На 45+1-й минуте нападающий сборной Германии Кай Хаверц забил третий гол своей команды, реализовав 11-метровый. На 68-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг забил четвёртый гол хозяев. На 87-й минуте центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил гол в свои ворота. На 90+3-й минуте пятый гол хозяев забил полузащитник Эмре Джан.

Евро-2024: итоговый список команд: