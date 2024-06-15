Аршавин назвал фаворита в матче между сборными Испании и Хорватии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что опыт должен помочь сборной Хорватии обыграть команду Испании в матче группового этапа чемпионата Европы.

«Для меня хорваты не то что фавориты, но я больше за них, так как у хорватов, мне кажется, чуть больше опыта. У Испании команда очень молодая с яркими игроками — особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Испании и Хорватии. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.