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Аршавин назвал фаворита в матче между сборными Испании и Хорватии

Аршавин назвал фаворита в матче между сборными Испании и Хорватии
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что опыт должен помочь сборной Хорватии обыграть команду Испании в матче группового этапа чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня хорваты не то что фавориты, но я больше за них, так как у хорватов, мне кажется, чуть больше опыта. У Испании команда очень молодая с яркими игроками — особенно впереди. Оборона не внушает доверия. Опыт в этом матче должен сыграть за хорватов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 15 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) состоится встреча группы «Б» Евро-2024 между командами Испании и Хорватии. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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