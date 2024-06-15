«Сборная Шотландии унижена Германией». Реакция СМИ на матч открытие Евро-2024

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Ряд зарубежных СМИ отреагировали на результат матча открытия Евро-2024, в котором сборная Германии разгромила шотландскую национальную команду со счётом 5:1.

Английское издание Mirror: «Небрежная игра шотландцев. Сборная Шотландии, оставшаяся вдесятером, унижена Германией. В хаотичном матче хозяева забили пять голов, шумно начав свой путь на Евро-2024».

Шотландское издание The Herald: «Унизительное поражение. Подопечные Стива Кларка получили отрезвляющее напоминание о том, насколько жесток международный футбол высшего уровня. Однако ещё до этого матча было ясно, что шансы на дальнейший проход будут зависеть от двух других игр в группе».

Немецкое издание Bild: «Мусиала и Вирц колдуют, а Нагельсман празднует. Весёлая вечеринка с голами на старте нашего чемпионата!»