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«Сборная Шотландии унижена Германией». Реакция СМИ на матч открытие Евро-2024

«Сборная Шотландии унижена Германией». Реакция СМИ на матч открытие Евро-2024
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Ряд зарубежных СМИ отреагировали на результат матча открытия Евро-2024, в котором сборная Германии разгромила шотландскую национальную команду со счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Английское издание Mirror: «Небрежная игра шотландцев. Сборная Шотландии, оставшаяся вдесятером, унижена Германией. В хаотичном матче хозяева забили пять голов, шумно начав свой путь на Евро-2024».

Шотландское издание The Herald: «Унизительное поражение. Подопечные Стива Кларка получили отрезвляющее напоминание о том, насколько жесток международный футбол высшего уровня. Однако ещё до этого матча было ясно, что шансы на дальнейший проход будут зависеть от двух других игр в группе».

Немецкое издание Bild: «Мусиала и Вирц колдуют, а Нагельсман празднует. Весёлая вечеринка с голами на старте нашего чемпионата!»

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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