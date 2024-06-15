Александр Шмурнов объяснил, почему Сафонову необходимо выучить французский язык в «ПСЖ»

Известный российский футбольный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящей адаптации российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова во французской команде.

— Какой совет был бы полезным для Сафонова в «ПСЖ»? Учить язык?

— Это даже не обсуждается. Если Матвей пойдёт по пути меньшего сопротивления, это будет большой ошибкой. «ПСЖ» — многоязычная команда: там много говорят по-английски, по-испански. В итоге там нет никакого закона, внутреннего кодекса, должен ты знать французский язык или нет. Но я абсолютно уверен, что нормальные взаимоотношения возможны, только если выучить язык. Во-первых, уважение журналистов. Франция — такая страна, где любой, кто говорит по-французски, получает совсем другую степень уважения. Даже если ты даёшь хорошее интервью на английском, это одно, а если на французском, пусть и ломаном и поначалу скованном, то получаешь совершенно другой взгляд со стороны прессы. А она во Франции очень серьёзная. Повторюсь, в команде можно не учить французский, но я считаю, что это нужно сделать обязательно, — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

14 июня 2024 года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2029 года.