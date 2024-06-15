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Шмурнов: во Франции газеты писали, что «ПСЖ» не должен покупать Сафонова из-за репутации

Шмурнов: во Франции газеты писали, что «ПСЖ» не должен покупать Сафонова из-за репутации
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Российский футбольный комментатор Александр Шмурнов рассказал, какой уровень давления могут оказывать французские СМИ на игроков. Напомним, вчера, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова, который ранее выступал в составе «Краснодара».

«Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией. Там журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык», — сказал Шмурнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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