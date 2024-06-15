В «Пари НН» рассказали о трансферных планах клуба в межсезонье

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нижегородский клуб будет активен в летнее трансферное окно.

«Сегодня ночью открылось летнее трансферное окно. Наш клуб также будет активно действовать в этот период. Всю информацию о принятых решениях можно будет получить на официальных ресурсах «Пари НН». Совет директоров утвердил бюджет и приоритеты. Переговоры с будущими футболистами, которых мы планируем пригласить к нам в клуб, уже идут», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.