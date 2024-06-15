Капитан «Реала» Начо окончательно определился со своим будущим

Центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, чей контракт со «сливочными» заканчивается 30 июня, принял решение присоединиться к саудовскому «Аль-Иттихаду». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Начо выбирал между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». 34-летний футболист уже прошёл медицинское обследование. В скором времени будет объявлено официально о том, что Начо покинет «Реал».

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Напомним, в составе «Аль-Иттихада» выступает бывший нападающий «Реала» Карим Бензема.

Начо является воспитанником «сливочных». Он выступает за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.