Дркушич: «Зенит» — самый большой клуб России, было бы честью играть за такую команду

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич признался, что предпочёл бы перейти в «Зенит», если бы ему представилась такая возможность.

— Если бы вас поставили перед выбором — «Нант» или «Зенит», что бы решили?

— О, очень сложное решение. Не поверите, но именно такой же вопрос мы обсуждали с отцом. С одной стороны, «Нант» — это Европа, топ-5 лиг. Я немного почитал информацию в интернете про клуб, про их болельщиков. С другой стороны — «Зенит», самый большой клуб России, достаточно посмотреть, чего они достигли за последние 10-15 лет, чтобы понять их уровень. Для меня было бы честью играть за такой клуб. Повторюсь, сложное решение, но на ваш вопрос я бы ответил так — «Зенит» есть «Зенит», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

По данным СМИ, в прошлое межсезонье Дркушича пытался приобрести французский «Нант», однако руководство «Сочи» отказалось обсуждать трансфер словенского защитника.

Напомним, Дркушич присоединился к «Сочи» зимой 2022 года, перейдя из словенского клуба «Браво». В прошлом сезоне он провёл за южан 24 матча во всех турнирах. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.