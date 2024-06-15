Тренер сборной Хорватии: то, чего мы добиваемся на турнирах, можно назвать невозможным

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высоко оценил уровень своей команды.

«То, чего добивается Хорватия, чудесно. Я бы даже сказал, что это невозможно. Вот почему меня беспокоит, когда люди недооценивают нас. Эту хорватскую команду нужно уважать за то, чего она добилась в таких сложных условиях и с таким небольшим составом игроков.

Мы конкурируем с сильнейшими игроками мирового футбола. По этой причине мы являемся доказательством того, что маленькая страна может добиться многого. Мы должны показать другим, что это возможно», — приводит слова Далича сайт УЕФА.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии заняла второе место. На чемпионате мира 2022 года подопечные Далича выиграли бронзовые медали.

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