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Кирьяков: сборная Германии прошлась катком по шотландцам — это главный фаворит Евро

Кирьяков: сборная Германии прошлась катком по шотландцам — это главный фаворит Евро
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал победу сборной Германии над Шотландией (5:1) в матче открытия Евро-2024.

«Я и до матча с Шотландией считал сборную Германии главным фаворитом чемпионата Европы. Но эта игра только подтвердила все мои слова. Вчера немцы просто не заметили шотландцев, прошлись катком по не самой последней команде в Европе. С таким преимуществом выиграли, так уверенно. После забитого гола сборная Германии выглядела спокойно, солидно, все компоненты футбола были за ними. На шотландцев просто было жалко смотреть.

Германия сильнее и Франции, и Англии, и Португалии. На мой взгляд, да. Плюс мощная поддержка трибун, которые гонят команду вперёд. Это то, что нужно немцам для ещё большей мотивации. Сейчас вся страна ждёт титула, в Германии заскучали по большим победам», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

15 мая завершился матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре встречались участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Хозяева одержали победу со счётом 5:1.

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