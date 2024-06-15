«С шотландской легендой!» Моуринью показал фото с Фергюсоном с матча открытия Евро-2024

Известный португальский специалист Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Фенербахче», встретился с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном на матче открытия Евро-2024, где сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1.
Фото: Социальные сети Моуринью
«Я должен быть вместе с шотландской легендой! Великий человек», — написал Моуринью в своей социальной сети.
Напомним, Фергюсон является шотландцем. Он занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Моуринью также возглавлял «красных дьяволов». Португальский специалист работал в английском клубе с 2016 по 2018 год. 2 июня 2024 года Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче».
По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.
- 15 июня 2024
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