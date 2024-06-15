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«С шотландской легендой!» Моуринью показал фото с Фергюсоном с матча открытия Евро-2024

«С шотландской легендой!» Моуринью показал фото с Фергюсоном с матча открытия Евро-2024
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Известный португальский специалист Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Фенербахче», встретился с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном на матче открытия Евро-2024, где сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1.

Фото: Социальные сети Моуринью

«Я должен быть вместе с шотландской легендой! Великий человек», — написал Моуринью в своей социальной сети.

Напомним, Фергюсон является шотландцем. Он занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Моуринью также возглавлял «красных дьяволов». Португальский специалист работал в английском клубе с 2016 по 2018 год. 2 июня 2024 года Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

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