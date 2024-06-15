Во ВКонтакте доступна тематическая лента по Евро-2024

ВКонтакте подготовила активности к чемпионату Европы по футболу — 2024. Пользователи могут угадывать результаты матчей и выигрывать призы, ставить эксклюзивные эмодзи-статусы, смотреть тематические ролики в VK Клипах, обсуждать матчи с единомышленниками и участвовать в вызове на 140 тысяч шагов.

Угадывать результаты матчей можно в мини-приложении «Евро-2024». За верные ответы участники получают баллы, которые можно обменять на билеты для участия в розыгрыше подарков. Среди призов — PlayStation 5, iPad mini и Apple Watch 8, подписки на VK Музыку и промокоды на голоса. Для того чтобы заработать больше баллов, достаточно выполнить дополнительные задания: например, поделиться результатом в историях или поставить эмодзи-статус.

В сервисе можно получить эксклюзивные футбольные эмодзи-статусы: 9 из 10 статусов доступны сразу, а последний — с осьминогом-предсказателем Паулем — только после 20 верных прогнозов. В мини-приложении на протяжении всего чемпионата будут появляться результаты турнира. Обсудить самые острые моменты первенства можно в тематической беседе в сообществе «Спорт ВКонтакте». В ленте «Новости» в приложении ВКонтакте появился раздел, посвящённый новостям турнира. В разделе «Сообщества» доступен блок рекомендаций «Евро-2024», в котором можно найти тематические сообщества, посвящённые чемпионату.

Пользователи могут принять тематический вызов, который пройдёт в VK Шагах. С 14 по 28 июня его участникам необходимо преодолеть 140 тысяч шагов. Все прошедшие марафон получат особую виртуальную награду в виде горящего мяча. В VK Клипах появится подборка, посвящённая Евро-2024. Попасть в неё можно будет, выложив клип с хештегом #Евро2024. Пользователи могут поучаствовать в тренде #ПрогнозыЕвро2024, опубликовав клип с тематическим шаблоном.