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Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой в «ПСЖ»

Тренер «Краснодара» Мусаев ответил, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой в «ПСЖ»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей конкуренции нового вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с основным голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я на 100% уверен, что это реально. Я говорю это не потому, что работаю с ним много лет. У Матвея очень устойчивая психика, для него нет никаких авторитетов. В самых сложных матчах, например, как в заключительной игре чемпионата с «Динамо», он чувствует себя очень комфортно. Устойчив в плане давления. Чем выше ставки, тем лучше играет. Это хорошее качество.

Что касается Доннаруммы, да, он очень сильный вратарь. Мое мнение: он хорош на линии, но есть проблемы на выходах и в игре ногами. Матвей ничем не хуже на линии. На мой взгляд, играет сильнее на выходах, над игрой ногами обоим голкиперам есть над чем работать. Но я не вижу явных плюсов у Джанлуиджи по отношению к Матвею, разве что опыт игры на самом высоком уровне. Сейчас будем болеть за сборную Италии, чтобы она прошла как можно дальше на чемпионате Европы, чтобы Матвей начинал сбор, чтобы было больше возможностей проявить себя, а Доннарумма приехал как можно позже (смеётся). Уверен, что у Сафонова будет шанс, я спокоен за него», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Вчера, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о переходе 25-летнего Сафонова из «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл 30 матчей, из которых 11 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 27 мячей.

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