«Нужно спуститься на землю». Мюллер — о следующих играх сборной Германии на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о турнирной мотивации немецкой национальной команды после победы в матче открытия чемпионата Европы – 2024 над Шотландией (5:1).

«Мы можем сколько угодно радоваться, но неудачи всегда приходят нежданно. Мы должны в меру насладиться этой победой и спуститься на землю. Вся суть турнира в набранных очках, а не в эмоциях», — приводит слова Мюллера Eurosport.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 национальная команда Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» 19 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.