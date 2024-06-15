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«Нужно спуститься на землю». Мюллер — о следующих играх сборной Германии на Евро-2024

«Нужно спуститься на землю». Мюллер — о следующих играх сборной Германии на Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о турнирной мотивации немецкой национальной команды после победы в матче открытия чемпионата Европы – 2024 над Шотландией (5:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Мы можем сколько угодно радоваться, но неудачи всегда приходят нежданно. Мы должны в меру насладиться этой победой и спуститься на землю. Вся суть турнира в набранных очках, а не в эмоциях», — приводит слова Мюллера Eurosport.

Напомним, в первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, сборная Германии обыграла Шотландию с разгромным счётом 5:1. Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 национальная команда Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» 19 июня. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

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