Форвард «Рубина» Даку высказался о своём будущем в команде

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал своё будущее в казанской команде.

«Меня часто об этом спрашивают. Никогда не знаешь, что произойдёт – футбол вещь непредсказуемая. Сейчас я спокоен и вообще на этом не зацикливаюсь. Это приятно, что тебя высоко оценивают – значит, они видят ту работу, которая была проделана. В «Рубине» всё супер, мне всё нравится. Здесь люди поверили в меня, отнеслись с доверием. У меня есть правило с того дня, когда я впервые подписал профессиональный контракт – я дал себе слово, что не подведу тех людей, которые в меня верят, и стараюсь следовать этому принципу.

Где бы вы хотели оказаться в дальнейшем из европейских топ-лиг? Хотелось бы когда-нибудь поиграть в Англии. Я в детстве смотрел много матчей Премьер-лиги, а мой любимый клуб – «Манчестер Юнайтед». Я даже смотрел игры Чемпионшипа. В какой-то степени игра в Англии стала бы исполнением мечты. Но я не зацикливаюсь на этом. Будет вариант из Германии, Испании или Италии – я буду выбирать, подходить к вопросу с холодной головой», — приводит слова Даку «Спорт БИЗНЕС Online».

26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн. Форвард находится в заявке сборной Албании на чемпионате Европы – 2024.