Нагорных: без Дзюбы футбольная жизнь в России точно была бы более пресной и скучной

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал выступление нападающего Артёма Дзюбы за команду.

«Считаю, что Артем сыграл очень положительную роль в клубе, он очень здорово помог. Мы ему благодарны! Артем — выдающийся футболист, один из лучших в истории российского футбола. И в прошлом году он помог команде выйти из сложной ситуации, это бесспорно.

Хочу подчеркнуть, что такие игроки, как Артем, нашему футболу нужны. Яркие, мощные, которые привлекают внимание к футболу и чемпионату. Без Артема футбольная жизнь в России точно была бы более пресной и скучной», – приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.