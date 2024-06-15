Ребров — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут ещё и вратарь, что круче вдвойне! Хочется, чтобы всё получилось, а дальше свои силы в ведущих лигах попробовали и другие лучшие российские футболисты. Успехов, Матвей!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.