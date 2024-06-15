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Ширер: Саутгейт вернул сборной Англии чувство веры и счастья

Ширер: Саутгейт вернул сборной Англии чувство веры и счастья
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер порассуждал о перспективах главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта сохранить свой пост в случае неудачного выступления команды на Евро-2024.

«Я чувствую, что в случае, если Гарет не выиграет турнир, он может уйти. Не думаю, что на него нужно будет давить. Он уже намекнул, что так и произойдёт. Он уйдёт с высоко поднятой головой. Его будут критиковать, если они не выиграют чемпионат [Европы], но он вернул сборной чувство веры и счастья, это важно.

Эта сборная Англии едина, все они хотят играть друг за друга и за него. Когда я играл, всё было совсем по-другому, ведь были группировки и клубное соперничество. Кажется, раздевалка стала гораздо более открытой, и они теперь гораздо больше похожи на команду», — приводит слова Ширера The Telegraph.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

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