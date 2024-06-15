Сафонов — о переходе в «ПСЖ»: это невероятный шанс развиваться вместе с Доннаруммой

Голкипер сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ».

«Я хочу быть лучшей версией себя. Я приехал с желанием совершенствоваться. Для меня это невероятный шанс работать и играть в «ПСЖ». Мне не терпится начать работать с этими замечательными игроками. Для меня это невероятный шанс развиваться вместе с Джанлуиджи Доннаруммой. Хочу доказать, чего я стою на поле», — приводит слова Сафонова клубная пресс-служба.

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.