«Бавария» продлит контракты со Станишичем и Павловичем до 2029 года — Плеттенберг

В скором времени «Бавария» пролонгирует трудовые соглашения с опорным полузащитником Александаром Павловичем и защитником Йосипом Станишичем до 2029 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата двух футболистов будет существенно скорректирована. Отдельно подчёркивается, что Станишич больше не покинет мюнхенский клуб, поскольку главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассчитывает на него. В минувшем сезоне хорватский футболист выступал в составе «Байера».

Напомним, контракт Станишича с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Трудовое соглашение Павловича рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал два ассиста.

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