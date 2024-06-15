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Канчельскис: победа Германии по делу — так беззубо в атаке шотландцы никогда не играли

Канчельскис: победа Германии по делу — так беззубо в атаке шотландцы никогда не играли
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о результате матча открытия чемпионата Европы – 2024 между сборными Германии и Шотландии. В первом матче турнира, который прошёл вчера, 14 июня, немецкая национальная команда обыграла шотландцев с разгромным счётом 5:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Разгромная победа Германии над Шотландией по игре. Всё абсолютно по делу. Такой счёт и игра говорят о том, что уровень шотландского футбола не такой высокий. Сопротивляться таким командам, как Германия, Испания, Италия, им сложно. Беззубо играли в атаке — у шотландцев никогда такого не было. Но здесь и заслуга немцев. Всё по делу — 5:1. Да и этот гол даже не сами шотландцы забили, а немцы сами в свои ворота. Получается, забили даже шесть.

Но у сборной Шотландии нет футболистов, способных сделать разницу. Там были свои звёзды, но сейчас их нет. По сути только Мактоминей и Робертсон — всё. Да и клубов, способных конкурировать в Европе, мало: «Селтик», «Рейнджерс» и «Абердин», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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