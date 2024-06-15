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«Тоттенхэм» сделал предложение по Такефусе Кубо в размере € 50 млн — Mundo Deportivo

«Тоттенхэм» сделал предложение по Такефусе Кубо в размере € 50 млн — Mundo Deportivo
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«Тоттенхэм» крайне заинтересован в покупке 23-летнего крайнего нападающего «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб уже сделал предложение «Реалу Сосьедад» в размере € 50 млн. Подчёркивается, что, вероятно, клуб из Сан-Себастьяна потребует у «Тоттенхэма» минимум € 60 млн за японского футболиста.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Кубо принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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