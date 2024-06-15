В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Гильерме в клуб в другом статусе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб готов принять бывшего вратаря московской команды Маринато Гильерме в другом статусе в структуре клуба.

«Безусловно, Гильерме — это легенда клуба. Он был 17 лет в команде — это рекорд. Но у любого выдающегося футболиста рано или поздно заканчивается спортивная карьера. Думаю, мы с Гильерме сможем ещё поработать в другом качестве. Пока он считает, что ещё в состоянии достаточно прилично играть. Если у него есть такое желание, то всячески ему поможем. «Локомотив» — это его родной дом, куда он всегда сможет вернуться. Мы обсудим дальнейшую жизнь уже после окончания его карьеры.

Какой статус в клубе мы ему можем предложить? Будем обсуждать. У нас отличная академия, хорошая вратарская позиция. Его опыт в работе с академией, молодёжным и основным составами был бы востребован. Он профессиональный человек, который точно усилил бы работу нашего штаба», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, этим летом Маринато Гильерме покинул «Локомотив» в качестве свободного агента. Вратарь выступал в составе московской команды с 2007 года. В нынешнем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Его контракт с железнодорожниками заканчивается в конце июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.