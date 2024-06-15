Канчельскис: в сборной Англии хорошие игроки, но станут ли они как Скоулз, Бекхэм и Руни?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сборной Англии, участвующей на Евро-2024.

«Я ездил в Англию проведывать своих. Заезжал в Манчестер. Сейчас уже работаю с командой, скоро у нас игра в чемпионате.

Англичане всегда будут считать себя фаворитами всех турниров. Всегда считают, что они лучшие. А на деле — посмотрим. Всегда твердят: «Мы лучшие, мы в порядке, мы чемпионы», но чего-то не хватает. Игроки классные. Но посмотрим, превратятся ли они в звёзд, как Линекер, Скоулз, Бекхэм, Руни и другие. А говорить, что они лучшие, англичане будут всегда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.