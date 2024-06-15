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Модрич ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира

Модрич ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал слова нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, заявившего, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.

«Я не люблю сравнивать. На Евро выступают лучшие сборные Европы, но на чемпионате мира играют такие команды, как Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили. Не люблю сравнивать, но для меня чемпионат мира — более сложный турнир, потому что в нём участвуют все.

Я понимаю, что Мбаппе говорит так, поскольку на Евро выступают лучшие команды Европы и мы хорошо знаем друг друга. Но, на мой взгляд, чемпионат мира сложнее», — приводит слова Модрича ESPN.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Хорватии сыграет в одной группе с Испанией, Италией и Албанией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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