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Габулов оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Габулов оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший голкипер национальной команды России Владимир Габулов отреагировал на трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это действительно громкий переход. Он очень значим как для Матвея, так и для всего российского футбола. Учитывая сегодняшнее непростое политическое время, очень хорошо, что Сафонов смог перейти в «ПСЖ» и у него есть шанс бороться за место в составе.

Конкуренция никогда не страшна, она, наоборот, должна стимулировать. Думаю, Матвей может побороться за место в основе. Он к этому ментально готов», — приводит слова Габулова «РИА Новости».

Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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