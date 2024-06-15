«Велес» объявил об уходе тренера Грищенко, который возглавит «Балтику»

Пресс-служба футбольного клуба «Велес» объявила об уходе Александра Грищенко с поста главного тренера команды.

«Под руководством 33-летнего специалиста «Велес» дважды смог сохранить прописку в «Золоте». Всего же Александр Грищенко провёл 24 матча в качестве главного тренера «Велеса». Мы благодарим Александра Александровича за работу и желаем удачи в новых начинаниях!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Велеса».

33-летний Грищенко возглавлял «Велес» с октября 2023 года. При нём московская команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Александр Грищенко возглавит калининградскую «Балтику», вылетевшую по итогам минувшего сезона РПЛ в Первую лигу.