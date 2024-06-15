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Стало известно, сыграет ли Алехандро Гарначо на Кубке Америки — 2024

Стало известно, сыграет ли Алехандро Гарначо на Кубке Америки — 2024
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, будет ли вызван 19-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в национальную команду для того, чтобы принять участие на Кубке Америки — 2024, который начнётся 20 июня.

«Я могу гарантировать, что Гарначо попадёт в заявку, он будет с нами», — приводит слова Скалони журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Канадой, Перу и Чили. Первая игра состоится 21 июня. Аргентинская национальная команда встретится с Канадой. 26 июня сборная Аргентины сыграет с Чили, а 30 июня — с Перу.

Гарначо дебютировал в составе сборной Аргентины летом 2023 года. За этот период он сыграл в пяти матчах во всех турнирах.

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