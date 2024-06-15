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Владимир Бут: Германия — один из фаворитов Евро, Шотландия играла на другом уровне

Владимир Бут: Германия — один из фаворитов Евро, Шотландия играла на другом уровне
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Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут прокомментировал победу сборной Германии над Шотландией (5:1) в матче открытия Евро-2024.

«Во-первых, сборной Германии на Евро будут помогать домашние стены. Во-вторых, я перед чемпионатом сказал, что Англия, Германия и Франция — фавориты. В первом матче было видно, что Шотландия играет на другом уровне, в отличие от немцев.

Наверное, из группы Германия выйдет с первого места. А дальше и болельщики будут помогать, но случиться может всякое — сыграл вничью, а по пенальти вылетел. Если говорить о составе Германии, то сейчас в хорошей форме Вирц — в «Байере» очень хорошо отыграл сезон. А в матче с Шотландией доказал, что не зря за ним половина Европы охотится. Есть Мусиала — молодой игрок, Хаверц впереди. А ещё Гюндоган и Кроос, которые уже в возрасте», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь Евро-2024
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