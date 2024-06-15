Бывший нападающий «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл ушёл из жизни в возрасте 54 лет

Бывший нападающий «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл ушёл из жизни в возрасте 54 лет.

«Мы опустошены, узнав, что наш бывший нападающий Кевин Кэмпбелл скончался после непродолжительной болезни. Кевина обожали все в клубе. Наши мысли с его друзьями и семьёй в это трудное время. Покойся с миром, Кевин», — написано в аккаунте «Арсенала» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кэмпбелл выступал за основную команду «канониров» с 1987 по 1994 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 20 результативными передачами. С 1999 по 2005 год экс-футболист играл за «Эвертон». За этот период он сыграл в 160 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 50 голов и сделал восемь ассистов.

Кэмпбелл — рекордсмен среди английских футболистов, забивших наибольшее количество голов в Премьер-лиге (76), но при этом не сыгравших за национальную команду.