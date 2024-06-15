Агент Горшкова отреагировал на информацию о переходе защитника в «Спартак»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, не подтвердил переход своего клиента в «Спартак».

«Горшков переходит в «Спартак»? У меня нет такой информации. Идут разные переговоры. Обсуждается ли переход Горшкова в другие клубы? Пока ничего не понятно», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее издание Metaratings сообщило, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в московский «Спартак».

Напомним, Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).