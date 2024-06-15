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В «Баварии» считают, что «Реал» отказался от идеи покупки Альфонсо Дэвиса — Плеттенберг

В «Баварии» считают, что «Реал» отказался от идеи покупки Альфонсо Дэвиса — Плеттенберг
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В руководстве «Баварии» не ждут, что мадридский «Реал», ранее проявлявший интерес к 23-летнему левому защитнику мюнхенского клуба Альфонсо Дэвису, сделает по нему конкретное предложение. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы также не намерены удовлетворять требование канадского футболиста, запрашивающего зарплату в размере € 20 млн в год плюс большой подписной бонус.

На текущий момент «Бавария» не беспокоится из-за возможного ухода Дэвиса из клуба, поскольку ранее они приобрели защитника Хироки Ито. Кроме того, конкуренцию 23-летнему игроку может составить левый защитник Рафаэл Геррейру. Мюнхенцы готовы вернуться к переговорам о новом контракте канадца, если он наберёт игровую форму.

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает канадца в € 50 млн.

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